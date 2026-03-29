Türkiye'nin Sera Gazı Emisyonu 584,5 milyon ton CO2 eşdeğerine ulaştı

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Osmanlı denizcilik tarihine ışık tutacak önemli bir kültürel mirasın daha hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca açıklamada, büyük amiralin hatırasını yaşatmak amacıyla planlanan 'müze gemi' projesinde de sona yaklaşıldığı bildirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı direktifleriyle, Hasan Paşa'nın Kasımpaşa'daki aile kabristanlığında bakım ve ihya çalışmalarının başlatıldığı belirtilirken, tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. 30 Mart 1790'da Şumnu'da görev başında hayatını kaybeden Hasan Paşa'nın, vefatının 236'ncı yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 1773 yılında Mühendishane-i Bahri Hümayun'nun (bugünkü Deniz Harp Okulu) kuruluşuna öncülük eden Hasan Paşa'nın, 1782 yılında Kasımpaşa'da inşa ettirdiği Kalyoncu Kışlası ile Osmanlı'da modern anlamda ilk kışlanın hayata geçirildiği hatırlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Osmanlı denizciliğinin önde gelen isimlerinden Cezayirli Gazi Hasan Paşa için yürütülen anma ve ihya çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

