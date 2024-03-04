Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Türkiye Yeşilay Vakfı ve Yeşilay Spor Kulübü arasında bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında iş birliği protokolü, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kacır ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın katılımıyla 4 Mart’ta, Sepetçiler Kasrı’nda imzalandı.

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kacır: “Bağımlılıklarla mücadelemizi daha da güçlendireceğiz.”

120 şube, 107 danışmanlık merkezi, 2 rehabilitasyon merkezi, 100 bini aşan gönüllü ve 97 Ülke Yeşilay’ı ile hizmet veren Yeşilay, Belediyeler Birliğinin desteği ile önleme, savunuculuk ve farkındalık faaliyetlerini daha da güçlendirecek.

Belediyelerle iş birliklerinin önemine dikkat çeken Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kacır, protokol imza törenindeki konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye Belediyeler Birliği ile imzaladığımız bu protokol bizim için çok kıymetli. Bağımlılıkla mücadelede toplumsal desteğin sağlanması, sürecin kamuoyunca benimsenmesi çok önemli. Eğitimler, sempozyumlar, konferanslar, kongreler, yarışmalar ve festivallerle her yıl milyonlarca insana temas ediyoruz. 81 il ve KKTC’de kurulan 107 Yeşilay Danışmanlık Merkeziyle (YEDAM), alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığından kurtulmak isteyen bireylere uzman kadrolarımızla ve tamamen ücretsiz ayaktan tedavi hizmeti veriyoruz. TBB ile imzaladığımız bu protokol ile bağımlılıklarla mücadelemizi daha da güçlendireceğiz. TBB’nin ilgili paydaşları ve iştiraklerine yönelik sağlıklı yaşam ve bağımlılıklar konusunda farkındalık çalışmalarıyla toplumda sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesine, bağımlılıklarla mücadelede farkındalığın artmasına katkı sağlayacağız.”

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ise imza törenindeki konuşmasında şunları belirtti: “Protokolde Yeşilay Kitap-Cafe, Gençlik-Gönüllülük Merkezi projelerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması gibi birçok önemli madde yer alıyor. TBB birimleri tarafından YEDAM’a yönlendirilen kişilere ve ailelerine psiko-sosyal destek verilmesi ile de daha çok kişinin ve ailenin hayatına dokunabileceğiz.”

Yeşilay Hakkında

1920 yılında faaliyetlerine başlayan, dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay; insan onurunu ve saygınlığını temel alır. Tüm toplumu ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışır. Millî ve ahlaki değerleri önceler. Ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ile savunuculuk çalışmaları yürütür. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri artıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra; tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.

Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 97 Ülke Yeşilay’ı bulunmaktadır. 2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Türkiye’nin 81 ili ve KKTC’de olmak üzere toplam 107 YEDAM bulunmaktadır. YEDAM’a 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabilmektedir.

Türkiye’ye özgü bir bağımlılık rehabilitasyon sistemi olan her biri 40’ar yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleriyle Bursa ile Diyarbakır’da alkol ve madde bağımlısı bireylere yatarak hizmet verilmektedir.

Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. “Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsü”ne ve “Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülü”ne sahiptir.