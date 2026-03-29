Kadınların yaşamın her alanında daha güçlü, daha görünür ve daha etkin olması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Bursa Kadın Çalıştayı: Şehirde Eşit Adımlar' kadınların kent yaşamına dair taleplerini somut çözüm önerilerine dönüştürürken; eşitlikçi ve kapsayıcı yerel politikalar için güçlü bir yol haritası ortaya koydu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlenmesini önceleyen vizyoner yaklaşımıyla önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı.

Kadınlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel projeleriyle örnek olan Osmangazi Belediyesi, eşitlikçi ve kapsayıcı bir kent hedefi doğrultusunda Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi, Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi ve YEİP iş birliğiyle 'Bursa Kadın Çalıştayı: Şehirde Eşit Adımlar' programını gerçekleştirdi. İki gün boyunca süren çalıştay, 20 moderatör, 20 raportör, 110 katılımcı ve organizasyon ekibinin de dahil olduğu yaklaşık 200 kişilik geniş bir buluşmayı sağladı. Kadınların kent yaşamındaki haklarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini görünür kılan çalıştay; eşitlikçi ve kapsayıcı yerel politikaların inşasına güçlü bir zemin sunan kolektif bir üretim süreci olarak dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in de katıldığı sonuç oturumunda somut, uygulanabilir ve dönüştürücü çözüm önerileri geliştirilerek paylaşıldı.

20 MASADA ÇOK BOYUTLU KADIN POLİTİKALARI MASAYA YATIRILDI

Çalıştay boyunca 5 ana masa ve 15 alt masa olmak üzere toplam 20 masada yürütülen yoğun tartışmalar ve atölye çalışmaları sonucunda, birçok başlıkta kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Kadın girişimciliği ve kooperatifçilik alanında; finansman ve destek mekanizmaları, kooperatif yönetimi ve sürdürülebilirlik ile eğitim ve mentorluk konularında önemli öneriler geliştirildi. Yerel yönetimlerde kadın politikaları kapsamında; kadın dostu şehir tasarımı, kadın temsili ve liderlik ile sosyal hizmetlerin güçlendirilmesine yönelik somut adımlar ele alındı. Eğitim ve teknoloji başlığında; dijital okuryazarlığın artırılması, teknolojiye erişimin kolaylaştırılması, STEM alanlarında kadınların güçlendirilmesi ve eğitim fırsatlarının yaygınlaştırılması konuları öne çıktı. Kadınların sosyal güvenliği ve sağlığı alanında; şiddetle mücadele ve rehabilitasyon, sağlık hizmetlerine erişim, önleyici sağlık uygulamaları ile psikolojik destek mekanizmaları detaylı şekilde değerlendirildi. Kadın istihdamı ve çalışma hayatı başlığında ise; kadın istihdamının artırılması, sosyal destekler, kadın dostu işyerleri ve kurumsal politikalar ile kadınların emek ve meslek örgütlerindeki hakları ve temsiliyeti üzerine kapsamlı öneriler ortaya kondu.

ÇALIŞTAY KİTAPLAŞTIRILARAK REHBER NİTELİĞİ TAŞIYACAK

Çalıştay çıktıları, kadınların yalnızca hizmetlerden yararlanan bireyler değil; karar alma süreçlerinde aktif rol üstlenen, kenti dönüştüren güçlü aktörler olması gerektiğini ortaya koydu. Sonuç oturumunda kadın dostu kent politikalarının hayata geçirilmesinin ancak katılımcı, şeffaf ve eşitliği esas alan bir yerel yönetim anlayışıyla mümkün olduğu vurgulandı. Çalıştayın en önemli kazanımlarından biri ise farklı temalar altında geliştirilen önerilerin ortak bir strateji çerçevesinde bir araya getirilerek bütüncül bir yol haritasına dönüştürülmesi oldu. Bu kapsamda elde edilen içerik, 'Bursa Kadın Odaklı Yerel Yönetim Strateji Belgesi' için güçlü bir temel oluşturdu. Düzenleme kurulu, çalıştay süresince üretilen tüm çıktıları derleyerek kapsamlı bir kitap hazırlayacak. Hazırlanacak bu eser; kadınların taleplerini, ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini doğrudan yerel yönetimlere aktaran önemli bir rehber niteliği taşıyacak.

'ÇALIŞTAY KOLLEKTİF KADIN ÇALIŞMASININ ÜRÜNÜDÜR'

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kadınlara yönelik çalışmalara destek verdiklerini ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti. Çalıştay hakkında bilgiler vererek, sonuçların çok başarılı olacağına inandıklarını belirten Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal, 'Bu çalıştayın sonuçların bir kitaba dönüştürülecek ve o kitabın, bir yerel politika strateji belgesi olmasını bekliyoruz. Sadece Osmangazi Belediye'miz için değil, bütün Bursa'nın kamu kurumları için ve yerel yönetim temsilcileri için. Kadın girişimciliği ve kooperatifçilik, yerel yönetimlerde kadın politikaları, eğitim ve teknoloji, kadınların sosyal güvenliği ve sağlığı, kadın istihdamı ve çalışma hayatı konularında ve bunların alt masalarında derinlemesine iki gün boyunca çalışmalar yapıldı. Yaklaşık 75 kurumun temsilcisi vardı. Bu elde edilen çıktılar, daha sonra bir ürün olarak ortaya konacaktır. Bu, kollektif kadın çalışmasının ürünüdür. Sürecin Bursa'ya hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

Çalıştayda ayrıca plan ve projelere emek veren kadınlar, sonuç oturumunda da söz alarak fikir alışverişinde de bulundu. Güçlü ortak akıl ve dayanışma zeminiyle şekillenen çalıştayın, Bursa'da kadın odaklı yerel yönetim anlayışının gelişmesine önemli katkılar sunması bekleniyor.