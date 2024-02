2024 Mahalli İdareler Seçimlerine Giresun Belediyesini kazanmak parolası ile yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi il, ilçe, kadın ve gençlik kollarıyla dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkan Adayı Fuat Köse etrafında kenetlenen örgütler çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmıyor.

Önceki dönem Belediye Başkanı Kerim Aksu ile sahaya inen Fuat Köse Gazi Caddesi'nde esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Giresun'a Sosyal Belediyeciliği getirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Köse; ''Birlik beraberlik içerisinde yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Her kesimden destek alıyoruz. Bu destek her geçen gün büyüyor. Son 5 yıldır Giresun hizmet bakımından çok geride kaldı. Artık değişim için gün sayıyoruz. Giresun'un her şeyden önce sevgiye ve kardeşliğe ihtiyacı var. Bu şehre yeniden sevgiyi ve kardeşliği getireceğiz. Ortak akılla en güzel hizmetleri birlik beraberlik içerisinde yapacağız. Kimseyi ayrıştırmayacağız, herkesi kucaklayacağız'' dedi.

Köse, 31 Mart'ta yepyeni bir dönemin başlayacağını, Giresun'u komşu illerle yarışır seviyeye getireceklerini söyledi.