Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Genç Sahne Tiyatro Okulu projesi tamamlandı. Yaklaşık 6 ay eğitim alan gençler, AKM'de sahneledikleri 'Kapılar' adlı oyunla izleyiciden tam not alırken, program sonunda katılım belgeleri ve plaketleri takdim edildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Genç Sahne Tiyatro Okulu projesi, kapanış programıyla sanatseverlerle buluştu.

Yaklaşık 6 aylık eğitim sürecini tamamlayan gençler, AKM'de sahneledikleri 'Kapılar' adlı oyunla izleyicilerin karşısına çıktı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin'inde takip ettiği oyunu çok sayıda tiyatrosever ilgiyle izledi.

Genç Sahne Tiyatro Okulu kapsamında gerçekleştirilen seçmeler sonucunda belirlenen 30 üniversite öğrencisinin, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ebru Aksakallı Gümrah yönetiminde aldığı eğitimler perdeye taşındı.

Kapanış programında sahnelenen 'Kapılar' adlı oyun, gençlerin eğitim süreci boyunca ortaya koyduğu emek ve özverinin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Genç oyuncuların performansları sanatseverlerden alkış aldı.

Program sonunda Genç Sahne Tiyatro Okulu'nu başarıyla tamamlayan öğrencilere Şehir Tiyatrosu Şube Müdürü Faruk Şişman tarafından katılım belgeleri ve plaketleri takdim edildi.