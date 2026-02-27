'İki Mevsim Arasında Sonbahardan Kışa' resim sergisi, Gebze Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin katılımıyla açıldı. GESMEK kursiyerlerinin hazırladığı eserler, sonbahar ve kışın renklerini tuvallere taşıdı. Sergi, 6 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve Gebze Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Binici'nin katıldığı sergin açılışında davetliler, kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Programda konuşan Başkan Büyükgöz, resim sanatının insanlık tarihi kadar eski bir ifade biçimi olduğuna dikkat çekerek, 'Resimleme sanatını tarih boyunca görüyoruz; duvarlara çizmişler, mağaralara çizmişler. İnsanoğlunun iç dünyasındaki duygularını ifade edebilmesi için kullandığı tekniklerden biri de resimdir. Sanata, kültüre, edebiyata, bilime ve teknolojiye bu gibi etkinliklerle değer vermeye devam edeceğiz.' dedi.

Zafer Boztepe ve Hülya Boyacı'nın öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergide; dökülen yapraklar, sararan ağaçlar, sisli manzaralar ve karla kaplı doğa betimlemeleri öne çıktı.

Sonbahar ve kış temalı resimler; renk geçişleri, ışık kullanımı ve kompozisyon çeşitliliğiyle dikkat çekti.