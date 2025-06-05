Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurban satış noktalarında denetimlerini artırırken, haşere ve atık yönetimine yönelik önlemler alıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenle kurban alabilmesi için satış noktalarında denetimlerini yoğunlaştırdı.

Tartı aletlerinde hile yapılmasını önlemek için ölçüm kontrolleri yapılırken, küpesiz ve menşei belirsiz hayvan satışı engelleniyor. Kurallara uymayan satıcılara cezai işlem uygulanarak haksız rekabetin önüne geçiliyor. Bayram süresince kasapların hijyen ve sağlık kurallarına uygunluğu ile yeme-içme mekanlarında genel denetimler de devam edecek.

KURBAN ATIKLARI İÇİN ÖZEL DÖKÜM SAHALARI

Kurban kesimlerinden kaynaklanan atıklar, belediye tarafından belirlenen Dericiler, Taşlıca, Mavikent, Besi Bölgesi, Abdülkadir Yüksel Hastanesi yanı, Sacır Bölgesi, TÜV-Türk Perilikaya Kavşağı, Göllüce, Şirinevler, Nizip Yolu Girişi ve Lara Düğün Salonu yanı gibi döküm sahalarına taşınacak. Bu alanlar dışında atık bırakanlara cezai işlem uygulanacak.

Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, kurban satış noktalarında kara sinek ve haşerelere karşı yoğun ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Sarı bayraklar düzenli olarak ilaçlanıyor, tuzak bantlar kuruluyor ve üreme alanları kontrol edilerek önlem alınıyor.

ZABITA DAİRE BAŞKANI YALIM’DAN AÇIKLAMA

Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, denetimlere ilişkin, “Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir kurban alabilmesi için tartı kontrolleri ve menşei denetimleri yapılıyor. Kesim yerlerinde hijyen kurallarına uyulması için zabıta ekiplerimiz görev başında. Atıkların belirlenen sahalara bırakılması gerekiyor, aksi takdirde cezai işlem uygulanacak. AVM’ler ve bayram alışverişinin yoğun olduğu noktalarda da denetimlerimiz sürecek” dedi. Yalım, vatandaşları korsan satıcılara karşı dikkatli olmaya ve belirlenen alanlarda kesim yapmaya çağırdı.