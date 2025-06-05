İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Başkan Cemil Tugay, “İzmir halkına daha iyi hizmet için radikal adımlar atacağız” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası İzmir 1 ve 3 No’lu Şubeler arasında süren TİS görüşmeleri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde imzalanan sözleşmeyle tamamlandı.

İmza törenine Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, DİSK Genel İş 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer katıldı.

Süreçte yaşanan tartışmalara rağmen belediyenin bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, “Bütçe olanaklarımız dahilinde en iyisini yapmaya çalıştık. Artık konuyu kapatıp, İzmir halkına daha iyi hizmet için iş birliğiyle çalışacağız. İzmirlilerin sahiplenmesi bize güç verdi” dedi. Tugay, bazı çevrelerin süreci siyasi ranta çevirmeye çalıştığını, ancak belediyenin işçi haklarına her zaman saygılı olduğunu ifade etti. İzenerji şirketiyle TİS görüşmelerinde de sona gelindiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, emeğe saygı temelinde grevin sona erdiğini söyleyerek, “Başkan Tugay’a, süreci emekten yana çözüm odaklı yönettiği için teşekkür ediyorum. İzmirlilere ve işçi temsilcilerine sağduyuları için minnettarız” dedi.

Başkan Tugay, “Belediyeyi daha verimli hale getirmek ve ekonomik sorunları çözmek için kararlı adımlar atacağız. En kısa sürede huzurlu ve etkin bir belediye yapısı oluşturacağız” diyerek sözlerini tamamladı.