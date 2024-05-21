Ünlü Türk rock müziği sanatçısı Haluk Levent, Giresun’da verdiği konserde hayranlarını coşturdu.

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen konserde Atatürk Meydanı ve ara sokaklar izleyicilere yetmedi.

Sanatçı Levent, iki saat süren sahne performansıyla izleyicileri adeta büyülerken, unutulmaz şarkılarıyla müthiş bir atmosfer yaşattı.

Ünlü sanatçının enerjik performansıyla dolup taşan Atatürk Meydanı, müzik tutkunlarının coşkusunu yansıttı.

Binlerce Haluk Levent hayranı, Levent'in sergilediği performansı büyük bir heyecanla izlerken, şarkılara eşlik etmekten geri kalmadı.

Haluk Levent, konserde klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra, yeni albümünden parçaları da seslendirerek dinleyicilere şölen yaşattı.

Solo Türk pilotu elbisesiyle sahneye çıkan ve bir konuşma yapan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise, muhteşem kalabalığa seslenerek: “Aksu Festivalimizi coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz.

Değerli hemşehrilerim, sizler her şeyin en iyisine layıksınız Haluk Levent’i şehrimize getirdiğimiz için oldukça heyecanlıyım. Yaşadığımız deprem felaketinde Giresun olarak çok destek verdik, yardıma koştuk. Haluk Levent bey de depremde inanılmaz fedakarlık gösterdi. Dolayısıyla kendisiyle artık ahbabız. Davetimize katıldığı için sizler adına kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum, iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.

47. Uluslararası Aksu Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen Haluk Levent konseri nedeniyle vatandaşlar Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse’ye teşekkürlerini iletti.

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