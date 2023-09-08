Gaziosmanpaşa geçmiş dönem Belediye Başkanı Şehit Mustafa Yeşil, vefatının 21. Sene-i devriyesinde dualarla anıldı. 2002 yılında görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Mustafa Yeşil’in 500 Evler Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenledi.

Törene geçmiş dönem İçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, Gaziosmanpaşa eski Belediye Başkanı Recep Koral, Şehit Belediye Başkanı Mustafa Yeşil'in ağabeyi Hüseyin Yeşil, oğlu Ahmet Emin Yeşil ve Mustafa Yeşil İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile sevenleri katıldı.

Merhum Şehit Mustafa Yeşil’in Kabri başında yapılan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Anma töreninin bitiminde konuşan geçmiş dönem İçişleri Bakanı Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, “Dostluğumuz ve arkadaşlığımız hakikatten çok kıymetliydi. İlçemizde iyi yetişmiş bir insandı. Biz de şahidiz herkes de şahittir iyi bir ailenin evladıydı. Güzel hizmetler yapıyordu” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 21 yıl önce kardeşinin nikâhı andında Mustafa Yeşil’in şehit olduğu haberini aldıklarını belirterek, “Hayat bu kadar gerçeklerle ama acı gerçeklerle dolu. Allah, onun mekânını cennet eylesin. Cenabı Allah herkese böyle dualarla yâd edilmeyi nasip etsin inşallah” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi anma törenine katılan vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.