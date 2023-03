Türkiye’de yaşanan büyük depremin ardından spor camiası bölgeye desteğini sürdürüyor. Sarı Lacivertliler 23 Mart’ta depremzedelere yardım için Zenit karşında sahaya çıkıyor. Perşembe akşamı 19:00’da Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus ve FBTV ortak yayınında canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Karşılaşmanın tüm hasılat ve reklam gelirleri depremzedelerle paylaşılması amacıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’ne aktarılacak.

Sporun her branşından dünyaca ünlü organizasyonları izleyiciyle buluşturan S Sport Plus, FBTV ortak yayınıyla Fenerbahçe-FC Zenit hazırlık maçını canlı yayınla ekranlara getiriyor. 23 Mart Perşembe akşamı saat 19:00’da oynanacak Fenerbahçe – FC Zenit yardım maçının canlı yayın çekimini, Saran Group’a ait HD Protek üstlenirken, karşılaşma S Sport’un deneyimli yorumcu ve spikerleri Gökhan Abdik ve Emre Özcan’ın anlatımıyla ekranlara gelecek. Maçtan elde edilen hasılat geliriyle birlikte, reklam gelirinin tümü depremzedelere destek amacıyla Fenerbahçe’ye iletilecek.