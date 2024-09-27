Eğitim-Sen Bursa Yenişehir Temsilcisi Şafak Ayhan, Türkiye’nin önde gelen felsefecilerinin konuk olduğu Çanakkale Bozcaada’daki “Felsefelogos Akademi: Savaş ve Felsefe” konulu programa tartışmacı olarak katıldı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- 1997 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Felsefelogos dergisi tarafından Türkiye’de ilk kez katılımcıların ve tartışmacıların aktif olarak katıldığı, “Felsefelogos Akademi: Savaş ve Felsefe” konulu program dolu dolu geçti. Türkiye’nin önde gelen felsefecilerinin konuk olduğu programa Eğitim-Sen Bursa Yenişehir Temsilcisi Şafak Ayhan da tartışmacı olarak katıldı.

Çanakkale Bozcaada’daki programı değerlendiren Ayhan, “Kendi adıma çokça şey öğrendim. Başta Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı, Felsefelogos Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Hür Sinan Özbek Hoca’ma, Felsefelogos ekibine, tüm konuşmacı ve tartışmacılara çok teşekkür ederim” dedi.

Ayhan konuşmasında şunları kaydetti: “Savaşın öncesiyle, savaş anıyla ve sonrasında olmak üzere tüm aşamalarında politik bir süreç olduğunu düşünüyorum. Savaşa karar veren merciler tarafından verilen kararların Antik Yunan’dan bu yana kadar ‘çıkar odaklı mülkiyet elde etme’ çabası olduğunu görebiliyoruz. Ortaçağ ile birlikte gerek İslam felsefesinde gerekse erken dönem Hristiyanlık felsefesinde haklı ve haksız savaş tartışmalarını Augustinus ve Farabi de devam ettiriyor. Günümüzde de hâlâ haklı ve haksız savaş tartışmaları devam ediyor. Üretim ilişiklerindeki değişmeler ile birlikte kapitalist üretim biçiminde savaş egemen sınıfın, burjuvazinin çok kullanışlı bir enstrümanı haline geliyor. Kapitalizm ne zaman kendi yarattığı açlık, yoksulluk, sefalete bağlı ekonomik krizlerin sonuçlarının kendi aleyhine işçi sınıfı lehine olduğunu görmeye başlarsa milliyetçiliği ve savaşı işçi sınıfını parçalamak ve ekonomik krizlerini gölgelemek için kullanıyor. 1970’li yıllar itibariyle neoliberal politikaların geliştirilmesi ile birlikte savaşların amacı değişime uğramıyor ancak işçi sınıfı üzerindeki baskısı artarak devam ediyor. Kapitalist devletlerin ne zaman başı sıkışsa egemen sınıf çözümü savaş tam tamlarını çalmakta görüyor. Kamusal alana, eğitime, sağlığa, beslenmeye ve barınmaya ayrılması gereken devasa bütçeler savaş sanayisine ayrılıyor. Savaşın sermayedarları ise ‘milli görevler’ adı altında vergi aflarıyla kârlarına kâr katıyor. Buradan çıkış için egemen sınıf tarafından bitti denilen büyük fikirlere tekrar dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani neoliberal politikalara karşı verilecek olan sınıf mücadelelerine tekrar dönmeliyiz”

“Savaşlarda Vicdanlar Neden Susar?”, “Grek Düşüncesinde Savaşın Gerekçelendirilmesi Sorunu”, Savaş ve Doğa: Hugo Grotius”, “Kant’ta Savaşın Ahlaki ve Politik İşlevi”, “Habermas’ın Savaş Yorumunun Kantçı Temelleri”, “Sosyal Antoloji Açısından Savaşın Etkileri”, “Göç ve Yurttaşlık Krizi: Savaşın Gölgesinde Kozmopolitizm” adlı konu başlıkları konuşulup tartışıldı.

Programa konuşmacı ve tartışmacı olarak Hamdi Bravo, Şeyma Kömürcüoğlu, Rukiye Demirel, Ertan Aslan, Engin Delice, Hülya Can Nutku, Esra Barış, Türker Armaner, İpek Özinanır, Mehmet Aksoy, Serap Kıral, Enis Elmas, Sinan Özbek, Melis Şensöz, Özgehan Kanık, Işıl Bayar Bravo, Şafak Ayhan, Hayrettin Soyupak, Zeynep Savaşçın, Yıldız Önen, Aşkın Yücel Seçkin katıldı.

SONRAKİ ETKİNLİK YENİŞEHİR’DE

Felsefelogos Akademi’nin bir sonraki etkinliğinin 19 Ekim’de Eğitim-Sen Yenişehir Temsilciliği’nde gerçekleştirileceğini açıklayan Ayhan, “Felsefelogos Akademi’nin bir sonraki etkinliğini önümüzdeki ay Eğitim-Sen Yenişehir Temsilciliği’nde gerçekleştireceğiz. ‘Enternasyonal Dayanışma Günleri’ adı altında yapılacak söyleşi programına Felsefelogos Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Sinan Özbek de katılacak” diye konuştu.

Sendikacı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de konuşmacı olarak katılacağı programa, ilgi duyan herkesi destek vermeye çağıran Ayhan, Enternasyonal Dayanışma Günleri Bursa Toplantılarının programının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.