Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, Eyüpsultan’ın tarihî mirasına sahip çıkmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Özmen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ve İBB Miras ekibinin katılımıyla Eyüpsultan’da gerçekleştirdikleri saha ziyaretlerinde Kemerburgaz Savunma Binası’nın yepyeni bir işlevle şehre kazandırılacağı müjdesini verdi.

Eyüpsultan’ı hak ettiği değere kavuşturmak, Eyüpsultan’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması ve tarihî mirasa sahip çıkmak için çıktığı yolda çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, kültürel mirası koruma ve yaşatma politikaları için İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ve İBB Miras ekibinin katılımıyla Eyüpsultan’da saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlk olarak Kemerbugaz’ın önemli endüstri miraslarından Kemerburgaz Savunma Binası’nı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’la gezerek incelemelerde bulunan Başkan Özmen, yapının yepyeni bir işlevle şehre kazandırılacağı müjdesini verdi.

“İSTANBUL’UN DAİMİ ZİYARETGÂHI EYÜPSULTAN’IN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen’le Eyüpsultan Meydan, cülus yolu ve Eyüpsultan Haziresi’nde de incelemelerde bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul’un daimi ziyaretgâhı Eyüpsultan’ın değerlerine Eyüpsultan Miras ile sahip çıkacaklarını ifade ederek, “Eyüpsultan Haziresi, İstanbul için en özel şahsiyetlerin mezarlarının olduğu bölüm. Bir an önce restorasyona başlayıp toparlamak lazım. Bütün kurumlar el ele verip ortak değerimizi korumamız gereken bir durum. Eyüpsultan’ın ihtiyaçları var. Sahada bitki arındırma, mevcutta düşen taşların onarılması, mezarları ve çevresindeki bu bakımsızlığı önlemek için çalışmaya başlayacağız” dedi.

“ECDADA YAKIŞIR BİR NETİCEYİ ORTAK ÇALIŞMAYLA ALACAĞIZ”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen ise Eyüpsultan’ın kalbi olan Eyüpsultan Meydan ve tarihi alanda ecdada yakışır çalışmaların hızlı bir şekilde başlaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Herkes gibi ben de Eyüpsultan’ı İstanbul’un kalbi kadim bir şehir olarak tanımlıyorum. Eyüpsultan İstanbul’un kalbiyse meydan da Eyüpsultan’ın kalbi. Dolayısıyla Eyüpsultan’ın kalbinin bu kadar ihmal edilmiş olması insanı derinden üzecek bir seviyede. Osmanlı’nın önemli şahsiyetlerinin bulunduğu hazirede buraya layık bir süreci başlatmak bence kaçınılmaz. İnşallah hem Vakıflar Genel Müdürlüğümüz hem İstanbul Büyükşehir Belediyemiz hem de belediyemiz olarak burada ivedi ve planlı bir şekilde ecdada yakışır bir neticeyi birlikte alacağız.”

Editör: MURAT AYDIN