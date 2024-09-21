Eyüpsultan Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği iş birliği ile düzenlenen 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinliğinde Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Alzheimer hastası vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Belediyeler olarak yurttaşın hayatını kolaylaştırmaları gerektiğine dikkat çeken Başkan Özmen, “Alzheimer hastalığından mustarip komşularımız için değil aileleri için de bir şeyler yapmamız gerektiğinin farkındayız” dedi.

Eyüpsultan Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği işbirliğinde, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle, bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’in katılımıyla, Ensari Konağı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.

“Alzheimer’a karşı sevgi ve farkındalıkla güçlü kalalım” sloganıyla, Alzheimer hastalığı konusunda toplumda farkındalık yaratmak için düzenlenen etkinliğe, Başkan Özmen ile birlikte Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç ve aileleriyle birlikte Alzheimer hastası vatandaşlar katıldı.

“TÜRKİYE’DE RAKAMLAR GİTTİKÇE BÜYÜYOR”

Burada yaptığı konuşmada, düzenlenen etkinlikle 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde bir farkındalık yaratmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Özmen, “Çalışma arkadaşlarımla konuştuğumuzda şunu fark ettik, belki birçok alanda iyi hizmetler vermişiz ama özellikle Alzheimer hastalığı ile ilgili olarak, yaş almış yurttaşlarımızın, komşularımızın dertleri, sıkıntıları ile ilgili biraz daha yol almamız gerekiyor. Doğum oranının azalmasıyla birlikte gittikçe daha yaş almış bir toplum olmaya başladık. Bu da beraberinde çok global olan bu rahatsızlığı Türkiye’de de ciddi şekilde yaşanır, görünür hale getirdi. Türkiye’de rakamlar gittikçe büyüyor” diye konuştu.

“SADECE ALZHEİMER HASTALARI İÇİN DEĞİL AİLELERİ İÇİN DE ÇALIŞACAĞIZ”

Belediyeler olarak yurttaşın hayatını kolaylaştırmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Özmen, “Biz sadece Alzheimer hastalığından mustarip komşularımız için değil aileleri için de bir şeyler yapmamız gerektiğinin farkındayız. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Eyüpsultan’da Alzheimer hastalığından mustarip olan komşularımıza ve yakınlarına iyi gelecek işleri, işin uzmanı, erbabı olan sayın hocamız Prof. Dr. Başar Bilgiç ve birlikte çalıştığı yönetimi ile yapacağız” ifadelerini kullandı.

GERONTOLOJİK HİZMETLER BİRİMİ VE ALZHEİMER GÜNDÜZ YAŞAM EVİ KURULACAK

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün altında Gerontolojik Hizmetler Birimi kuracaklarını da duyuran Başkan Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bununla beraber, Türkiye Alzheimer Derneği ile işbirliği protokolü yapmak istiyoruz. En önemlisi de yakın sürede Alzheimer Gündüz Yaşam Evi’ni kurarak hizmete almamız gerekiyor. Yakınlarının, yaş almış, Alzheimer’dan mustarip komşularımızı sabah buraya bırakabilecekleri, akşama doğru gelip alabilecekleri, o arada dışarıda yapmaları gereken işleri yapabilecekleri, bir nebze de rahat nefes alabilecekleri merkezleri açmak bizim mesuliyetimizde. Önümüzdeki süreçte Türkiye Alzheimer Derneğimizle birlikte bu protokollerimizi imzalayacağız. Onlardan, doktorlarımızdan, hemşirelerimizden ve gönüllülerimizden destek alacağız. Bu destekleri alıp bu merkezlerimizi açtıkça Eyüpsultanlı komşularımız hizmetleri daha çok hissedecekler.”

PROF.DR. BİLGİÇ “ÜLKEMİZDE 700 BİN CİVARINDA HASTA VAR”

Türkiye Alzheimer Derneği olarak Eyüpsultan ilçesinde ilk defa bu aktiviteyi yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Bilgiç ise şöyle konuştu:

“21 Eylül tüm dünyada Alzheimer günü olarak, farkındalık oluşturmak amacıyla biliniyor. Ülkemizde 100 binlerle ifade edilen hasta var. Bizim son projeksiyonumuz 700 bin civarında hasta var. Alzheimer tek başına bir hasta değil, o hastaya bakan bir çevresi var. Bu sayıyı 4 ile çarpın, o kadar kişiyi etkileyen bir hastalık.”

“SAĞLIKLI YAŞLANABİLİRİZ”

Konuşmasında, sağlıklı yaşlanma diye bir şeyin var olduğundan, sağlıklı yaşlanarak Alzheimer’dan korunabileceğimizden bahseden Prof. Dr. Bilgiç şu tavsiyelerde bulundu: “Bazı şeylere uyarsak risklerimizi yarı yarıya azaltabiliyoruz. Bir kere eğitim düzeyimizi artırmak lazım. İsterseniz dil öğrenin, bir enstrüman çalmayı öğrenin. Orta yaşlar çok önemli, orta yaşları sağlıklı geçirmeniz gerekiyor. Fiziksel aktivite gerekiyor, hareket etmeniz gerekiyor. Yediğiniz, içtiğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Kırmızı eti olduğunca azaltın, unlu gıdaları, börekleri geri plana atın. Balık yiyin, sebze yiyin.”



“SOSYAL BAĞLARIMIZ ÖNEMLİ”

Alzheimer açısından sosyal bağların önemine de dikkat çeken Bilgiç, şöyle devam etti:

“Sosyal bağlar da aileniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir, komşularınız olabilir. Kaliteli bir sosyal ağın içindeyseniz bu da sizi Alzheimer hastalığından koruyan önemli bir faktör. Özellikle orta yaşlarda kafanıza dikkat edin, kafanızı çarpmayın. Sonuç olarak fiziksel olarak, sosyal olarak aktif olacağız, yiyeceğimize dikkat edeceğiz, eğitimimize dikkat edeceğiz, kafamızı koruyacağız. Bir önemli faktör daha var kolesterole dikkat edeceğiz. Kolesterol yüksekliği Alzheimer açısından en ciddi risk faktörlerinden biri.”

BEYAZ BALONLAR UÇURULDU

Konuşmaların ardından ise Başkan Özmen etkinliğe katılanlarla birlikte “Hatıralarımız, anılarımız ve unutulmayacaklar” temasıyla beyaz balonlar uçurdu. Sonrasında sportif egzersizler yapıldı.