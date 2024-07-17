Osmanlı döneminin önemli alim ve şairlerinden olan Eşrefoğlu Rumi’nin İznik’teki türbesi, vatandaşların uğrak noktası olmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - 14. ve 15. yüzyıllarda İznik’te yaşamış ve Osmanlı döneminin önemli alim ve şairlerinden olan Eşrefoğlu Rumi’nin İznik Çarşısı’nın hemen yanı başında bulunan türbesi yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra İzniklilerin de uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Eşrefzade Camii’nin hemen önünde bulunan türbe, merkezi bir konumda bulunması ve çevresel faktörler sebebiyle günün hemen hemen her saatinde ziyaretçilerini ağırlıyor.