Suriye'de terör örgütü Heyet Tahrir’uş Şam (HTŞ) başta olmak üzere cihatçı grupların ilerleyişi sürerken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi. Esad, "Suriye, teröristler ve destekçileri karşısında toprak bütünlüğünü savunmaya devam edecek" dedi.

Suriye güçleri ile çatışan HTŞ başta olmak üzere cihatçı grupların ilerleyişi devam ediyor. Halep ve İdlip'in büyük bir bölümünü ele geçiren gruplar Hama'ya doğru ilerliyor.

Bölgede gerilim yükselirken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) lideri ile telefon görüşmesi yaptı. Söz konusu görüşmede Suriye'de yaşananlar ele alındı.

Beşar Esad, şunları kaydetti:

Suriye, tüm teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edecek.

Suriye, müttefikleri ve dostlarının yardımıyla, saldırılar ne kadar yoğun olursa olsun, onları yenme ve ortadan kaldırma yeteneğine sahiptir."