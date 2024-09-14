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Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun üniversite- sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekerek oda başkanlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sektörel standartlığa GAFTA ve FOSFA katkısı

Sektörel standartlığa GAFTA ve FOSFA katkısı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un ev sahipliğinde üniversite- sanayi iş birliği istişare toplantısı düzenledi.KAYSERİ (İGFA) - Rektör Prof. Dr. Fatih Altun başkanlığında düzenlenen toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, ERÜ Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emrah Tıraş katıldı.