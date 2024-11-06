Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump’a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1854085164709896248