Haziran ayı enflasyon verileri bugün açıklanarak memur ve emeklilere yapılacak zam oranları netleşti.

BURSA (İGFA) - Milyonlarla memur ve emekliler, haziran ayı enflasyon verilerine gözlerini dikmişti.

TÜİK’in, bugün açıkladığı verilerle enflasyon yıllık bazda gerileyerek 71,60 oldu.

Belli olan enflasyon verileri beraberinde gelecek zamların da yolunu açtı. Kira artış oranlarıi bedeli askerlik ücreti, alkol, sigara ve akaryakıtta ÖTV zammının da belirleyici rolü olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜFE verilerine göre belirlenen kira fiyatlarına artış oranları, son 2 yıldır yüzde 25'le sınırlı kalmıştı. Bu sınırın 1 Temmuz itibari ile iptal olmasıyla birlikte yenilenen kontratlarda yüzde 65,07 oranı baz alınacak.

AKARYAKIT, ALKOL VE SİGARAYA ÖTV ZAMMI

TÜİK’in verilerine göre yurtiçi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,97 olarak, akaryakıt fiyatlarına da ÖTV zammı olarak yansıyacak.

Sigara ve alkolden alınan ÖTV de altı aylık üretici enflasyonu oranında artış yapılacak. Hesaplamalara göre 70 liralık sigaraların fiyatı yaklaşık 5 TL oranında zamlanacak. Akaryakıt fiyatlarına da 2 liraya yakın ÖTV zammı geldi.

BEDELLİ ASKERLİK YAPACAKLAR DA NASİBİNİ ALDI

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte bedelli askerlik ücretleri de arttı.

182 bin 609 TL olan bedelli askerlik ücreti, 217 bin 870 TL’ye yükseldi.