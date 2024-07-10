Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Enez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Jandarma ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.B. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araçta arama yaptı.

Arama sonucunda araçta 0.3 gram uyuşturucu madde ve 2 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili olarak B.B. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.