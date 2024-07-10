Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son iki operasyonda toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmalarında;Lalapaşa ilçesindeki Demirköy'te yapılan kontrolde, 5 Fas uyruklu göçmen kaçakçı yakalandı.
Kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.
Ayrıca Meriç ilçesindeki Adasarhanlı Köyü'nde de yurt dışına çıkmaya çalışan 6 farklı uyruktan göçmen yakalandı. Bu göçmenler de Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaynak: igf