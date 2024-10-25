Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, son günlerde artan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyararak, özellikle resmi kuruluş isimleri ve logoları taklit edilerek gönderilen sahte e-posta ve SMS'lere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, son günlerde artan e-posta ve SMS yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, özellikle resmi kuruluş isimleri ve logoları taklit edilerek gönderilen sahte e-posta ve SMS’lere karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilerek “Çift ödeme iadesi” başlığı altında iletilen mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğu ve bu tür mesajlarda yer alan bağlantılara tıklanmaması gerektiğini bildirdi.

Yönlendirilen sahte siteler üzerinden kredi kartı veya parola bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, resmi işlemlere ilişkin bilgilerin ilgili kuruşa ait internet sitesi ve uygulamalar aracılığıyla teyit edilmesi gerektiği ifade edildi.