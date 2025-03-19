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Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin Yeşilbahçe, Fener, Soğuksu, Kızılsaray ve Konuksever mahallelerinde bulunan yaşlı evlerinden bir araya gelen 35 kişilik drama ekibi, bu özel gösteri için 5 ay boyunca drama eğitimi aldı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yaşlı evi üyeleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. ANTALYA (İGFA) - 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, belediyenin Kültür Salonu’nda okuma tiyatrosu sahneleyen üyeler, “Çanakkale” adlı gösterileriyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.