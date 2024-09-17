Ege Maden İhracatçıları Birliği, katma değerli üretim sürdürülebilir madencilik stratejisiyle başarılarına Ağustos ayında bir halka daha ekledi ve ihracatını yüzde 33’lük ihracat artış hızıyla 130 milyon dolara ilerletti.İZMİR (İGFA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Ocak-Ağustos döneminde Birliğimizden maden ihracatımız yüzde 20 artışla 865 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında ise yüzde 33 artışla 130 milyon doları ülkemize kazandırdık. Doğal taş sektöründe işlenmiş ürüne yoğunlaşarak ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Egeli doğal taş ihracatçıları olarak 8 aylık dönemde 458 milyon dolarlık doğaltaş ihracatına imza attık. 2024 yılında yapılan her 100 dolarlık ihracatın 64 doları işlenmiş ürünlerden oldu. Ege’den en fazla maden ihracatını Çin, İspanya, İtalya, ABD ve Rusya’ya gerçekleştirdik. Doğaltaşta ise en fazla ihracat yaptığımız pazarlar; ABD, Çin, Fransa, Avustralya ve Almanya.” dedi.

Başkan Alimoğlu, “Madencilik sektörü yaşadığı tüm zorluklara rağmen, yurdumuza döviz getirmek için elinden geleni yapıyor. Ruhsat ve izin süreci ne kadar basitleşir ve süreçler ne kadar kısaltılırsa; girdi maliyetlerimizin kontrolsüz artışına çare bulunursa; biz sektör olarak ihracatımızı en yüksek seviyelere taşımaya hazırız. Birlik olarak 2025 yılının ilk yarısında Ticaret Bakanlığımızın belirlediği uzak ülkelere yönelik olarak sektörel ticaret heyetleri planlıyoruz. En kısa zamanda takvimimizi üyelerimize duyuracağız. Birliğimizin en önemli etkinliklerinden olan Xiamen fuarında, Türk Doğal Taş Sektörümüz 2025 yılında fuarın en hareketli holü olan A6’da yer alacak.” diye konuştu.

XİAMEN FUARI TÜM DÜNYADAN ALICILARIN BULUŞMA NOKTASI

Çin’in Ocak-Temmuz döneminde doğaltaş ithalatının yüzde 9 arttığını açıklayan Başkan Alimoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Birçok kentsel dönüşüm projesine Çin hükümeti tarafından kredi sağlanacak. Dolayısıyla Çin pazarındaki varlığımızı daimi kılmalıyız. Bunun yanında, Xiamen fuarı aynı zamanda tüm dünyadan alıcıların buluşma noktası. İşlenmiş ürün ihraç edip Avustralya, Japonya, Singapur gibi pazarları hedefleyen ihracatçılarımızın da bu fuarda yer alması önemli. Biz milli katılım organizasyonuyla her şeyi onlar adına yapıyoruz. Onlara sadece taşlarını pazarlamak kalıyor. Bu fırsatı kaçırmayıp, bizim organizasyonumuzda yer almalarında fayda var.”