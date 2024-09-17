Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAGÜSAD’ın 29. yılına özel açılacak ve Sakarya fotoğraflarının yer alacağı sergiye ev sahipliği yapacak. Sanatseverler 18 Eylül Ofis Sanat Merkezi’nde şehrin tarihinde yolculuğa çıkacak.

SAKARYA (İGFA) - Birbirinden özel ve anlamlı etkinlikler ile sanatseverlerin beğenisini kazanan Büyükşehir Belediyesi, OSM’de anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapacak.

OSM’DE KAPILARINI AÇIYOR

Sakarya Güzel Sanatlar Derneği’nin (SAGÜSAD) 29. Yılında “Grup 2” başlığıyla gerçekleştireceği resim ve fotoğraf sergisi Ofis Sanat Merkezi’nde kapılarını açacak.

18 Eylül Çarşamba günü saat 18.00’da başlayacak olan “Grup 2” sergisi 2 Ekim Çarşamba gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

SAKARYA’NIN TARİHİNDE YOLCULUK

Sergiye katılanlar Sakarya’nın tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacak ve SAGÜSAD’ın ilk günden bu yana serüvenini inceleme fırsatı bulacak.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “18 Eylül Çarşamba günü Ofis Sanat Merkezi’nde 29. yılında SAGÜSAD fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak. Saat 18.00’de başlayacak açılışa tüm kültür ve sanat dostlarını bekliyoruz” den