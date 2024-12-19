Edirne Gazetecileri Derneği'nin (EGD) Kurucu Başkanı Mehmet Karagöz, vefatının 22'nci yılında mezarı başında anıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de geçirdiği rahatsızlık sonucu 2002 yılında yaşamını yitiren Edirne Gazetecileri Derneği’nin (EGD) Kurucu Başkanı Mehmet Karagöz, ölümünün 22’nci yılında Buçuktepe Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Hoca Metin Filiz’in dua okuduğu törene, Karagöz’ün yakınları ve sevenleri katıldı.

Mehmet Karagöz’ün kızı Şennur Karagöz, babasının sevenlerinin aradan geçen yıllara rağmen eksilmediğine dikkati çekerek, "Kendisini daima sevgi, saygı ve vicdanlı yaklaşımları ile anıyoruz. Bu kadar sevilen bir babanın evladı olmanın gurunu her zaman yaşadım, yaşayacağım. Mekanı cennet olsun" dedi.