İzmir Karabağlar'da yerel belediye ile Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği tarafından düzenlenen panelde, “Eğitimin Dünü, Bugünü” konuşuldu.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Muzaffer İzgü Çok Amaçlı Salon’nda gerçekleştirilen etkinlikte, aydınlanma yolunda eğitim reformlarının önemi vurgulandı.

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şube Başkanı Özgün Utku’nun moderatörlüğünde yapılan panele, Eğitimci, Şair ve Yazar Hidayet Karakuş, Eğitimci Yazar Mevlüt Kaplan, Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Şen ve Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Nafiz Ceylan konuşmacı olarak katıldı.

Paneli, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Duyan, CHP ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Özgün Utku, eğitimin ülkenin geleceği için önemine değindi. Utku, “Eğitim, Atatürk’ün en çok önem verdiği konuların başında geliyordu. Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde bile eğitim şûrasını toplayarak, asıl büyük savaşın cehaletle yapılacağını herkese göstermiştir. O gün olduğu gibi bugün de cehaletle mücadele devam ediyor” dedi. Utku, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Karabağlar Belediyesi ve Başkan Helil Kınay’a da teşekkür etti.

BAŞKAN KINAY: "EĞİTİM MÜCADELESİ YENİDEN BAŞLIYOR"

Etkinlikte konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Köy Enstitüleri'nin kapatılmasının büyük bir hata olduğunu vurgulayarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra asıl mücadelenin eğitim ve aydınlanma devrimleriyle başlayacağını biliyordu. Ancak bugün, emanete tam anlamıyla sahip çıkamadığımız bir gerçek. Köy Enstitüleri’nin kapatılması bu ülkeye yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Biz, Karabağlar gibi küçük Türkiye’de, eğitimden başlayarak demokrasi, adalet, hak ve özgürlük temellerini atmanın mücadelesini veriyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği ve aydınlanma yolunda adımlarımızı geçmişten ders alarak atacağız” dedi.