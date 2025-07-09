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Alparslan Türkeş Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’nde görev yapan ekipler, motosiklet kullanıcılarını durdurarak ehliyet, ruhsat ve kask kontrolleri yapıyor, gerekli uyarıları iletiyor.

Edirne'de Keşan Şehiriçi Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği, Alparslan Türkeş ve Cumhuriyet Caddeleri’nde motosiklet kullanıcılarını ehliyet, ruhsat ve kask kontrolüyle denetlemeyi sürdürüyor. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Şehiriçi Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri, motosiklet denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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