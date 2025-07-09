Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın başkanlığında yapılan Temmuz ayı olağan meclis toplantısında şehitler yad edilirken, CHP’li başkanların tutuklamaları ve Leman karikatürü ele alındı. Başkan Aydın, "Adalet ekmek gibi su gibi hepimize lazım" dedi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Erkan Aydın yönetiminde gerçekleşti. Toplantı, Pençe-Kilit Harekâtı’nda metan gazından şehit olan 12 asker, orman yangınları, Leman Dergisi karikatürü ve CHP’li belediye başkanlarına yönelik soruşturmalarla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılan toplantıda, CHP, AK Parti ve MHP sözcüleri görüşlerini sundu.

Başkan Aydın, açılışta Pençe-Kilit’te yaşanan kayba değinerek, "12 askerimizin metan gazından hayatını kaybetmesi yüreklerimizi yaktı. Teknoloji çağında gerekli önlemler alınıp alınmadığı soruşturulmalı. Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum" dedi. Orman yangınlarına da değinen Başkan Aydın, “Düşüncesizce atılan bir izmarit bile yangınlara yol açıyor. 90 günde 2,7 milyon metrekarelik alanı temizledik, ancak şahıs arazilerinde hukuki engellerle karşılaşıyoruz” dedi.

HUKUK VE ADALET VURGUSU

CHP’li belediye başkanlarının tutuklamaları üzerine Başkan Aydın, “Herkes suçu ispatlanana kadar masumdur. Erdoğan’a belediye başkanlığı döneminde soruşturmalar açıldı, ancak tutuklanmadı. CHP’li başkanlar ise delil olmadan gözaltına alınıyor. Ekrem İmamoğlu 110 gündür iddianamesiz tutuklu. Bu, Ergenekon-Balyoz süreçlerini hatırlatıyor. Adalet ekmek gibi hepimize lazım. Hukuk üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117’nciyiz” diye konuştu. Aydın, AK Partili başkanlara soruşturmalarda tutuklama olmadığını, bunun yarın herkese dönebileceğini belirtti.

Bu arada Leman Dergisi’nin karikatürü için de Başkan Aydın, “İnançlara saygısızlık kabul edilemez. Derginin açıklaması da olayı değiştirmez, kınıyoruz” dedi.

Meclis gündeminde yer alan Koza Han ve İç Fidan Han’da restorasyon çalışmalarının bütçe onayı beklediği, konsensüs sağlandığında çalışmalara başlanacağının altı çizildi.

400 yıllık geçmişe sahip Koza Han’ın daha nice 400 yıllar daha ayakta kalması için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Aydın, "İç Fidan Han’da da çalışmalar yürütüyoruz. İç Fidan Han’da belediyemize, hem BTSO’ya ve şahıslara ait yerler bulunuyor. Orası için hazırlanmış olan bir proje var. Orada bir konsersis sağlanması için görüşmeler devam ediyor. Bittiği anda çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.