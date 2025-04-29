Bursa Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun sevilen oyunlarından “Dünyanın Bütün İsimleri” üç sezonu arkasında bırakarak, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde son kez sahnelendi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun üç sezondur sergilediği “Dünyanın Bütün İsimleri” oyunu üç sezonluk başarılı bir yolculuğun ardından son kez seyirci ile buluştu.

Prömiyerini 2023 yılının Şubat ayında yapan oyun, sahnelendiği süre boyunca hem güçlü oyuculukları hem de etkileyici sahne tasarımıyla adından söz ettirdi. David Harrower tarafından yazılan Erdem Avşar tarafından çevirisi yapılan oyunda, bir çiftliğe sıkışıp kalmış genç bir kadının hikâyesi izleyiciyle buluştu. “Dünyanın Bütün İsimleri”, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde 3 sezon boyunca 37 temsille, 7 bin 40 kişi tarafından izlendi.

Batuhan Pamukçu tarafından yönetilen oyunda; Ayşe Gülerman Kum, Gökhan Kum ve Oğuz Han Ayaz sahnedeki performanslarıyla izleyicilerden tam not alırken, final gösteriminde de ayakta alkışlandılar.