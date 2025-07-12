Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DSİ’nin içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında kaldırılması zorunlu hale gelen ağaçları, zarar vermeden sökerek Kent-1 Ormanlık Alanı’na taşıdı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, daha yeşil ve estetik bir Diyarbakır için yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Mevsimlik çiçek dikimlerinden refüj ve park bakımlarına kadar geniş bir yelpazede faaliyet yürüten ekipler, aynı zamanda gerekli durumlarda ağaçların zarar görmemesi için yer değiştirme işlemleri de gerçekleştiriyor.

Ağaçlar titizlikle Kent-1 Ormanlık Alanı’na nakledildi

Bu kapsamda Yenişehir ilçesi Üç Kuyu Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesinde DSİ’ye ait alanda içme suyu altyapı çalışmaları sebebi ile kaldırılması zorunlu hale gelen ağaçlar, ağaç sökme makinesi ile titizlikle ve ağaçlara zarar verilmeden söküldü. Daha sonra sökülen ağaçlar yine aynı titizlik ile Büyükşehir Belediyesine ait Kent-1 Ormanlık Alanı’na nakledilerek dikildi. Çevre dostu bir anlayışla hareket eden ekipler, çalışmalarına aynı titizlikle devam edecek.