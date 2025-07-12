Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların güne zinde başlaması ve sağlıklı yaşam sürmesi amacıyla kentin 5 farklı noktasında uzman eğitmenler eşliğinde sabah sporu etkinliği düzenliyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların güne zinde başlaması ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi amacıyla “Sabah Sporları” etkinliği düzenliyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen program, kent merkezindeki beş farklı noktada uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

5 farklı noktada her sabah spor

Anıtpark, Koşuyolu Parkı, 7 Kardeşler Parkı, Tema Park ve Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlik, hafta içi her gün sabah 06.30 ile 09.00 saatleri arasında yapılıyor. Eğitmenler rehberliğinde gerçekleştirilen program, yıl boyunca kesintisiz şekilde devam edecek.