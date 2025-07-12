Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Çınar’ın Yeşiltaş Mahallesi’nde 15 yıldır atıl durumdaki içme suyu şebekesini yenileyerek yeniden su temini sağladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yurttaşların talebi üzerine harekete geçerek Çınar ilçesine bağlı Yeşiltaş Mahallesi’nde 15 yıldır atıl durumda olan içme suyu şebekesini yeniden işler hale getirdi. Yaklaşık bin yurttaşın yaşadığı 110 haneli mahallede, 60 haneye su temini sağlanırken diğer hanelere de sağlanması için çalışmalar sürüyor.

2005’te yapılan hat, 2010’da arızalandı

Yeşiltaş Mahallesi’ne 2005 yılında içme suyu sağlanmış ancak 2010’da yaşanan bir arıza nedeniyle su temini kesilmişti. Mahalle halkı bu tarihten itibaren 15 yıl boyunca içme suyuna erişimde ciddi mağduriyet yaşadı. Mahalle muhtarının talebiyle harekete geçen DİSKİ Çınar Şube Müdürlüğü ekipleri, sahada gerçekleştirdiği keşif sonrası arızayı tespit ederek müdahale sürecini başlattı.

Şebeke onarıldı, sondaj kuyusu tekrar işler hale getirildi

Yapılan çalışma kapsamında, 15 yıl boyunca atıl durumda kalan tüm içme suyu altyapısı baştan sona elden geçirildi. Mahalle içinde yaklaşık 400 metre uzunluğundaki içme suyu hattı, arızalı kısımlarıyla birlikte tamamen yenilendi ya da yeniden döşendi. Yine uzun süredir çalışmayan trafo, detaylı bir bakım sürecinden geçirilerek işlevsel hale getirildi. 2005 yılında yapılan ve 2010’dan bu yana kullanılmayan su deposu, kapsamlı bir temizlik işleminden sonra yeniden hizmete alındı. Yıllardır devre dışı kalan sondaj kuyusu da rehabilite edilerek aktif hale getirildi; kuyudan alınan su numunesinin laboratuvar ortamında analiz edilip içme suyu standartlarına uygunluğu doğrulandı. Tüm işlemlerin ardından, sondajdan çıkan su tekrar depoya bağlanarak mahallenin su temin sistemi bütünüyle işler duruma getirildi.