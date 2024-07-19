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Düzce Valisi Selçuk Aslan'ında katıldığı namaz sonrasında Başkan Erbaş ve Vali Aslan camiye gelen vatandaşlarla selamlaştı.

Akçakoca Merkez Camisinde Cuma Namazı Erbaş tarafından kıldırıldı.

DÜZCE (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş özel bir programa katılmak için Düzce'nin Akçakoca İlçesi'ne geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Düzce'de bir dizi programa katıldı. Sefer DEMİR / Haberozel.com.tr