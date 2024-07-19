Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Düzce'de bir dizi programa katıldı.Sefer DEMİR / Haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş özel bir programa katılmak için Düzce'nin Akçakoca İlçesi'ne geldi.
Akçakoca Merkez Camisinde Cuma Namazı Erbaş tarafından kıldırıldı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan'ında katıldığı namaz sonrasında Başkan Erbaş ve Vali Aslan camiye gelen vatandaşlarla selamlaştı.
Cami çıkışında cami önüne kurulan standta ikili vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirdi.
Kaynak: igf