Muharrem ayı sebebiyle Geyve Belediyesi tarafından ilçe sakinlerine bolluk ve bereketin simgesi olan aşure ikram edildi. Geyve Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Geyve Merkez Sinan Bey Camisi önünde binlerce kişiye aşure ikram edildi.SAKARYA (İGFA) - Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin ifadesi olan Aşure Günü dolayısıyla Geyve Belediyesi özel bir etkinlik düzenledi. Cuma namazı sonrasında Geyve Merkez Sinan Bey Camii önünde binlerce vatandaş ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız kazanın başına geçerek tek tek aşure dağıttı.

Başkan Yıldız, “Bildiğiniz üzere Muharrem ayı çok mübarek bir ay. Muharrem ayı Ramazan ayından sonra en kıymetli aydır. Muharrem ayında tabi önemli hadiselerin yanında bir de aşure geleneği vardır. Bizim coğrafyamızda aşure ayı olarak geçer. Biz de geleneğimizi devam ettirelim diye Geyve Belediyesi olarak aşure ikramı vesilesiyle hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Herkese şimdiden afiyet olsun. Nice güzel günlerde bir arada buluşmak dileğiyle” dedi.