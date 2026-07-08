Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Turan, ortodontik tedavi sırasında diş beyazlatma işleminin önerilmediğini belirterek, bilinçsiz kullanılan beyazlatma ürünlerinin diş minesinde kalıcı hasarlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Diş beyazlatma uygulamaları son yıllarda giderek yaygınlaşırken, uzmanlar bilinçsiz ürün kullanımının ağız ve diş sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Turan, diş beyazlatma işleminin doğru zamanda ve uzman kontrolünde yapılmasının önemine değinerek, ortodontik tedavi gören hastaların diş teli tedavisi devam ederken beyazlatma yaptırmaması gerektiğini söyledi. Diş teli tedavisinde dişlerin üzerinde bulunan braketlerin, beyazlatma ajanının diş minesine eşit şekilde ulaşmasını engellediğini belirten Turan, bu nedenle tedavi sürecinde yapılan beyazlatma işlemlerinin istenilen sonucu vermeyeceğini ifade etti.

DİŞ TELLERİ ÇIKARILDIKTAN SONRA DA BEKLENMELİ

Dr. Turan, diş tellerinin çıkarılmasının hemen ardından da beyazlatma işlemi yapılmasının tavsiye edilmediğini belirterek, diş minesinin güçlenmesi ve diş etlerinin iyileşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Genellikle en az 3 ila 4 hafta beklenmesini önerdiklerini ifade eden Turan, bu sürenin kişinin ağız ve diş sağlığına göre birkaç aya, hatta bazı durumlarda bir yıla kadar uzayabileceğini kaydetti. Beyazlatma işleminin ancak diş hekiminin yapacağı muayene sonrasında ağız dokularının sağlıklı olduğunun belirlenmesi halinde güvenle uygulanabileceğini vurguladı.

İNTERNETTEN ALINAN ÜRÜNLER RİSK OLUŞTURABİLİYOR

İnternet üzerinden satılan diş beyazlatma ürünleri ve sosyal medya fenomenlerinin önerilerinin sıkça gündeme geldiğini belirten Turan, bu ürünlerin bilinçsiz kullanımının ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Bazı ürünlerin dişi kimyasal olarak beyazlatmak yerine diş minesini aşındırarak geçici bir beyazlık sağladığını ifade eden Turan, bunun kısa vadede estetik görünüm sunsa da uzun vadede diş yapısını zayıflattığını ve kalıcı hasarlara neden olabildiğini dile getirdi.

Diş hekimleri tarafından uygulanan profesyonel beyazlatma yöntemlerinin tamamen farklı bir mekanizmayla çalıştığını vurgulayan Turan, ofis tipi beyazlatmada kullanılan ajanların diş yüzeyini aşındırmadığını, dişin içindeki renklenmeye neden olan molekülleri parçalayarak beyazlatma sağladığını söyledi. Dr. Ayşenur Turan, diş beyazlatma amacıyla satılan ürünlerin hekim önerisi olmadan kullanılmaması gerektiğini belirterek, bilinçsiz kullanımın diş minesinde aşınma, şiddetli hassasiyet ve dolgu gerektirecek düzeyde hasarlara neden olabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, beyazlatma işlemi öncesinde mutlaka bir diş hekimine başvurulmasını öneriyor.