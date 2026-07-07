Sosyal medya platformlarının günlük yaşamın merkezine yerleşmesiyle birlikte güzellik algısı da köklü bir dönüşüm geçiriyor. Fotoğraf filtreleri, yapay zekâ destekli düzenlemeler ve dijital efektler; estetik cerrahiye olan talebi artırırken aynı zamanda hastaların beklentilerini de gerçeklikten uzaklaştırabiliyor. Uzmanlar bu durumun, estetik cerrahide hasta-hekim iletişimini daha kritik hale getirdiğini belirtiyor.

İSTANBUL (İGFA) - Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı ve Muayenehaneler Derneği Başkanı Op. Dr. Çetin Duygu, sosyal medya kaynaklı güzellik algısının özellikle son yıllarda belirgin şekilde değiştiğini vurgulayarak, estetik cerrahinin bir 'dijital filtre sonucu' değil, tıbbi ve bilimsel bir planlama süreci olduğunu ifade etti.

'Filtreli Görseller Gerçek Anatomiyi Yansıtmaz'

Op. Dr. Çetin Duygu, sosyal medyada sıkça karşılaşılan kusursuz yüz ve vücut görsellerinin çoğu zaman gerçek yaşamla örtüşmediğine dikkat çekti.

'Günümüzde hastalarımızın bir kısmı, sosyal medyada filtrelerle oluşturulmuş yüz hatlarını veya dijital olarak inceltilmiş vücut oranlarını referans alabiliyor. Ancak bu görüntüler gerçek anatomik sınırları yansıtmaz. Estetik cerrahinin amacı, bir filtre görünümü yaratmak değil; kişinin kendi yüz ve vücut yapısına uygun, doğal ve sağlıklı bir denge oluşturmaktır' dedi.

Duygu, özellikle genç yaş gruplarında bu etkinin daha güçlü hissedildiğini ve estetik beklentilerin giderek daha 'mükemmeliyetçi' bir noktaya kaydığını belirtti.

'Estetik Cerrahi Kopyalama Değil, Kişiye Özel Tasarımdır'

Estetik cerrahinin en önemli prensibinin kişiye özel planlama olduğunu vurgulayan Op. Dr. Çetin Duygu, her bireyin yüz ve vücut anatomisinin farklı olduğunu hatırlattı.

'Bir kişide doğal ve başarılı görünen bir sonuç, başka bir kişide aynı şekilde uygulanamaz. Estetik cerrahi bir kopyalama süreci değildir. Aksine, kişinin kendi anatomik yapısı, cilt özellikleri, yaş faktörü ve beklentileri dikkate alınarak yapılan bilimsel bir tasarım sürecidir' ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Baskısı: 'Hızlı Sonuç, Kusursuz Görünüm'

Uzmanlara göre sosyal medya, estetik cerrahiye olan ilgiyi artırmakla birlikte 'hızlı ve kusursuz sonuç' beklentisini de beraberinde getiriyor. Bu durum ise hasta memnuniyeti açısından yanlış algılara yol açabiliyor.

Op. Dr. Çetin Duygu bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:

'Estetik işlemler anlık bir değişim gibi algılansa da aslında ciddi bir planlama, iyileşme süreci ve tıbbi değerlendirme gerektirir. Sosyal medya, çoğu zaman bu süreci görünmez hale getiriyor. Bu da hastaların gerçekçi olmayan beklentilerle kliniğe başvurmasına neden olabiliyor.'

'Doğallık Yeni Estetik Standart Haline Geliyor'

Son yıllarda estetik cerrahide belirgin bir trend değişimi yaşandığını ifade eden Op. Dr. Çetin Duygu, abartılı ve belirgin değişimlerden ziyade doğal görünümlü sonuçların ön plana çıktığını söyledi.

'Artık hastalar daha doğal, yüz ifadesini kaybetmeyen ve kendi kimliğini koruyan sonuçlar talep ediyor. Bu durum estetik cerrahinin gelişimi açısından oldukça olumlu bir dönüşümdür. Başarılı bir operasyon, kişinin 'estetik yaptırdığı belli olmayan' ama daha iyi hissettiği sonuçtur' dedi.

'Estetik Kararlar Sosyal Medya Değil, Tıbbi Değerlendirme ile Verilmeli'

Op. Dr. Çetin Duygu, estetik cerrahi kararlarının sosyal medya trendlerine göre değil, uzman hekim değerlendirmesi ile alınması gerektiğini vurguladı.

'Her estetik işlem bir tıbbi karardır. Hastanın sağlık durumu, anatomisi ve beklentisi birlikte değerlendirilmeden yapılan işlemler uzun vadede memnuniyetsizlik yaratabilir. Bu nedenle karar süreci mutlaka uzman hekim danışmanlığı ile yürütülmelidir' ifadelerini kullandı.

'Amaç Değiştirmek Değil, Doğruyu Ortaya Çıkarmaktır'

Op. Dr. Çetin Duygu, estetik cerrahinin temel amacının kişiyi başka birine dönüştürmek olmadığını, mevcut yapıyı en doğru ve dengeli hale getirmek olduğunu belirtti.

'Estetik cerrahi, kişinin kendisini yeniden tanımladığı bir süreç değil; en doğal, en dengeli ve en sağlıklı haline ulaşmasına yardımcı olan bir tıbbi uygulamadır. Başarı, doğallıkla birlikte gelen memnuniyettir' dedi.

Uzmanlar, sosyal medya çağında estetik kararların daha bilinçli verilmesi gerektiğini, özellikle filtreli görsellerin gerçekçi beklentiler oluşturmadığını ve bu konuda toplumsal farkındalığın artırılmasının önem taşıdığını vurguluyor.