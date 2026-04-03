Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin unutulmaz ismi ve Anadolu Rock türünün öncüsü Cem Karaca'yı, vefatının 22. yılında muhteşem bir konserle andı.

DENİZLİ (İGFA) - DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen konser, Denizlililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Karaca'nın hafızalara kazınan eserleri, müzisyen Alper Kayman'ın etkileyici performansı ve Şef Hakan Eyiden yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kent Orkestrası'nın eşliğiyle yeniden hayat buldu.

DENİZLİ'DE CEM KARACA RÜZGARI



Salonu dolduran müzikseverler, gecenin ilk anlarından itibaren Cem Karaca'nın zamansız eserlerine hep bir ağızdan eşlik ederek dev bir koro oluşturdu.

Sahne ışıklarının yarattığı nostaljik atmosfer, Alper Kayman'ın güçlü yorumuyla birleşince, salonda Cem Karaca rüzgarı esti. Konser boyunca sergilenen sahne performansı ve orkestranın profesyonelliği, izleyicilerden tam not aldı.



'KÜLTÜR VE SANATIN MERKEZİ DENİZLİ'



Gecenin sonunda bir konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, performanslarından dolayı sanatçıları tebrik ederek kendilerine çiçek takdiminde bulundu.

Marım, 'Anadolu'nun sesini rock müziğiyle harmanlayarak dünyaya duyuran, dertlerimizi ve sevinçlerimizi notalara döken büyük usta Cem Karaca'yı özlemle anıyoruz. Bugün burada sadece bir konser dinlemedik; aynı zamanda toplumsal hafızamızın en güçlü seslerinden birini hep birlikte andık. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, bu toprakların yetiştirdiği değerleri yaşatmaya ve nitelikli sanat etkinlikleriyle vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz. Gecede emeği geçen tüm sanatçılarımıza ve siz değerli hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum' ifadelerine yer verdi.