Mudanya Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı “Çok Yaşa Cumhuriyet” temasıyla kutluyor. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Cumhuriyet’in 101. Yaşında gerçekleşecek etkinliklere tüm Mudanyalıları davet etti.BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerinin atıldığı anlaşmaya ev sahipliği yapan Mudanya’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar, 28 Ekim saat 13.00’te Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayacak. Aynı gün Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen spor etkinliklerinde genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde Cumhuriyet Koşusu, 3x3 Sokak Basketbolu ve bisiklet turu yapılacak. 28 Ekim akşamı Mütareke Meydanı’nda yazar Yalın Alpay, “Cumhuriyetin Tasarımı” başlıklı söyleşiyle Mudanyalılarla buluşacak.

CUMHURİYET SEVDASI DENİZE TAŞACAK

29 Ekim Salı günü saat 10.00’da Mudanya İlçe Spor Salonu’nda yapılacak resmi kutlama programının ardından, İskele Meydanı’na kadar protokol ve öğrencilerin katılımıyla Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüşün ardından saat 13.00’te tekneler Mudanya’nın mavi sularında buluşacak, kortej geçişi ve bayrak töreni düzenlenecek.

Saat 19.23’te ise İskele Meydanı’ndan Mütareke Meydanı’na “Cumhuriyet Yürüyüşü” yapılacak. Yürüyüşün ardından Mütareke Meydanı’nda “Cumhuriyet Gençleri Konseri”nde bayram coşkusu yaşanacak.

“CUMHURİYET COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞAYALIM”

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Cumhuriyet sevdalısı herkesi Mudanya’daki kutlamalara davet etti. Dalgıç, “İki gün boyunca yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Cumhuriyet’e olan bağlılığımızı haykıracağız. Cumhuriyet coşkusunu Mudanyamızda hep birlikte yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. 101 yıldır sahip çıktık, sonsuza dek aynı inançla Cumhuriyetimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Çok Yaşa Cumhuriyet!” dedi.