Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ziya Gökalp’in ebediyete intikalinin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen Ziya Gökalp büstü açılışında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak “Hep birlikte kenetlenerek yeniden Cumhuriyet demeliyiz. Yeniden bir millet çatısı etrafındaki beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Yeniden geleceğimizi beraber tanzim etmeliyiz” diye konuştu.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Türk sosyolojisinin kurucusu ve Türk milliyetçiliğinin önemli düşünürlerinden birisi olan Ziya Gökalp’in ebediyete intikalinin 100’üncü yıl dönümünde Fener Mahallesi’nde falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan Ziya Gökalp’in ismini taşıyan parka büst yerleştirdi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Ziya Gökalp büst açılışında Başkan Uysal’ın yanı sıra Türk Ocakları Antalya Şube Başkanı Abdullah Uysal, ATSO Başkanı Hüseyin Sarı, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, Muratpaşa Belediye Başkanvekili Canan Keleş, meclis üyeleri ve kent sakinleri yer aldı. Büst açılışında yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe vurgu yapan Başkan Uysal şunları söyledi:

“Bizim topraklarımız Hakkari'den Edirne'ye, Artvin'den Muğla'ya, Van'dan İzmir'e bir bayrak altında bütün ayrılıkları aşan, bütün farklılıkları aşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yapılmış Türk milleti tanımı altında buluşan bütün insanlarımız resmi dil birliği, resmi eğitim dili birliği dışında ki bu alan bizi bir arada tutacak alandır. Bu alanın dışında her türlü kişi hak ve hürriyetlerinde herkes özgürdür. Yerel dilini de konuşur, yaşatır, kültürünü de konuşur, türküsünü de söyler, folklorunu da yapar. Biz ulusal birliğimizi koruyamazsak çocuklarımızın refahını asla teminat altına alamayız. Biz birbirimize kenetlenip gerçek bir ruhla geleceği tanzim edemezsek asla kalkınamayız. Asla bir refah ortamı kuramayız. O yüzden birliğimize, beraberliğimize yüz yıl önce olduğu gibi bugün de çok ihtiyacımız var. Bugün yaşadığımız sorunlar yüz yıl önce yaşadığımız sorunlardan belli açılardan çok daha karmaşık. O yüzden hep birlikte kenetlenerek yeniden cumhuriyet demeliyiz. Yeniden bir millet çatısı etrafında beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Yeniden geleceğimizi beraber tanzim etmeliyiz.”

Başkan Uysal, toplumun farklı kesiminden insanları bir araya getirerek birleşmenin zeminini hazırladığını söylediği Ziya Gökalp’i ise ölüm yıl dönümünde şu sözlerle andı:

“Ölümünün yüzüncü yılında anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların yüz yıl önce tuttuğu meşale bugün de son derece günceldir. Ayrıca iktisadi fikirleri de çok kıymetlidir.”



Birçok yerde Ziya Gökalp’i anma etkinlikleri yapıldığını dile getiren Türk Ocakları Başkanı Abdullah Uysal ise “En anlamlı etkinliği Sayın Ümit Uysal Başkanımız yaptı. Ziya Gökalp’in hatırasını ebediyen yaşatmak üzere Antalya’nın en güzide semtlerinden birinde Ziya Gökalp’in büstünü inşa etti” diyerek Başkan Uysal’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından büst açılışı ve fotoğraf çekimi gerçekleşti.

ZİYA GÖKALP KİMDİR?

Türk milliyetçiliğinin babası olarak anılan Ziya Gökalp 23 Mart 1876’da Diyarbakır’da dünyaya geldi. Toplum bilimci, şair, yazar, çevirmen ve siyasetçi rolüyle birçok alanda Türk milliyetçiliğine katkıda bulundu. “Türkçülüğün Esasları”, “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” gibi başyapıt kitapları yazmasının yanı sıra Meclis’i Mebusan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) milletvekili olarak Türk vatandaşını temsil etti.