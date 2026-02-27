Korku sinemasının efsanevi serisi, merakla beklenen yedinci halkasıyla geri döndü. Paribu Cineverse Akasya IMAX salonunda düzenlenen özel ön gösterim, Ghostface dehşetini dev ekranda izleyicilerle buluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - Başrollerinde serinin simge ismi Neve Campbell'ın yanı sıra Courteney Cox ve Isabel May'in yer aldığı Çığlık 7 için ön gösterimine ev sahipliği yapan Paribu Cineverse'ye sinemaseverler ve korku türü tutkunlarının yoğun ilgi gösterdi. Gecede, efsanevi katil Ghostface'in geri dönüşü büyük bir heyecanla karşılandı.

Ön gösterimdeki görüntü kalitesi ve sarmalayıcı ses sistemiyle korkuyu fiziksel bir deneyime dönüştürdü. Gerilim dolu anlar sinema salonunun her noktasına ulaşarak izleyiciye derinlemesine bir seyir tecrübesi yaşattı.

Film, Sidney Prescott'un yeni bir hayat kurduğu sakin kasabada, kızı bir sonraki hedef haline gelince en karanlık korkularının gerçeğe dönüşmesini konu alıyor.

Sidney, ailesini korumak için geçmişinin kanlı dehşetleriyle son bir kez yüzleşmek ve bu döngüyü sonsuza dek bitirmek zorunda kalıyor.

Serinin yaratıcısı Kevin Williamson'ın yönetmen koltuğuna dönmesiyle derinleşen hikâye, izleyiciyi hayatta kalma mücadelesinin tam ortasına çekiyor.