Çiğli, 29 Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlayacak. 28 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyet koşusu ile başlayacak etkinlikler 29 Ekim Salı akşamı Kaymakamlık Karşısındaki Büyük Park’ta gerçekleşecek olan müthiş Tepecik ve Senfoni Orkestrası konseri ile son bulacak. Cumhuriyet’in 101. Yaşını büyük bir gurur ile kutlayacaklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Tüm halkımızı Cumhuriyet Bayramı coşkumuza ortak olmaya davet ediyorum” dedi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı kutlamaları kapsamında ilçede bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak. 28 Ekim’de başlayacak olan kutlamalar, coşkuyu doruğa çıkaracak. Etkinlikler arasında Cumhuriyet koşusu, kortej yürüyüşü ve konser yer alacak.

CUMHURİYET KOŞUSU

Kentte Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 28 Ekim Pazartesi günü Kuş Cenneti içi Delta Cafe önünden saat 10.00’da başlayacak olan Cumhuriyet Koşusu ile start alacak. Bu anlamlı koşuda, Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşanacak ve yediden yetmişe herkes cumhuriyet için koşacak. Herkesin katılabileceği bu özel etkinlik, birlik ve beraberliğin simgesi olacak.

KORTEJ VE KONSER

29 Ekim günü, sabah gerçekleştirilecek resmi törenin ardından akşam saatlerinde kutlamalar başlayacak. Saat 19.30’da Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı önünden başlayacak olan kortej yürüyüşü Kaymakamlık karşısı Büyük Park’ta son bulacak. Ardından saatler 20.00’yi gösterdiğinde müzükseverler Tepecik Senfoni Orkestrası’nın coşkulu ezgileri eşliğinde Cumhuriyet gururunu zirveye taşıyacak.

BAŞKAN YILDIZ’DAN DAVET

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, tüm Çiğlilileri Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olmaya davet etti. Başkan Yıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 101. yaşını kutluyoruz. Oldukça zor günlerden geçiyoruz, ancak bizi hiçbir güç yıldıramaz. Asıl böyle günlerde bayramımızı daha coşkulu bir şekilde kutlamalıyız. Tüm Çiğlilileri etkinliklerimize davet ediyorum. Bizler Cumhuriyetimize sahip çıkacak ve bizlere verilen bu emaneti koruyup kollayacağız. Hep birlikte, Cumhuriyetimizin kuruluş gururunu yaşayacak, kortej yürüyüşü ve Tepecik Senfoni Orkestrası’nın muhteşem konseri ile bu anlamlı günü taçlandıracağız. Gelin, bu coşkuyu birlikte paylaşalım ve Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir heyecanla kutlayalım."