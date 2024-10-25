Bilecik’te Orman “suç ve suçla mücadeleye” kararlı  Bilecik’te Orman “suç ve suçla mücadeleye” kararlı 

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesi kırsalında yaşayan Y.İ. isimli vatandaşın 52 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirmesi üzerine harekete geçti.

Adıyaman Sanal Haber / HERKES DUYSUN

ADIYAMAN (İGFA) - 23 Ekim 2024 günü saat 15.30 sıralarında gelen ihbarın ardından jandarma unsurları, kayıp hayvanlar için geniş çaplı bir arama başlattı.

Yaklaşık 3 saat süren arama ve tarama çalışmaları sonucunda, kaybolan hayvanlar köye 8 kilometre uzaklıkta dağlık bir bölgede bulundu. Hayvanlar sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: igf