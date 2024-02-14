CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Erzincan İliç’te yaşanan maden faciası hakkında bir açıklama yayınladı. “Kayıp olan personellerin bir an önce sağ salim bulunmasını temenni” ettiklerini ifade eden Karabat; Bölgede faaliyet gösteren maden firmasının Hükümet eliyle korunup kollandığını söyledi.

FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ!

Erzincan İliç'te meydana gelen faciayı yakından takip ettiklerini söyleyen Karabat, kaybolan yurttaşlarımızın sağ salim bulunması ve bölgede meydana gelen doğa tahribatının önüne geçilmesi için hızla önlem alınması en büyük dileğimiz.” Dedi.

CHP’li Karabat, faciaya sebep olan şirketin AKP tarafından kollandığını ileri sürerek; “2022 yılında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı, şimdinin İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un himayesinde korunup kollanan bu şirketin yarattığı ilk facia değil bu!” dedi.

“MURAT KURUM’UN SORUMLULUĞU VAR”

2022 yılında kapasite artışı yapan maden şirketinin söz konusu projesinin, felaket riski taşıdığının hem ilgili STK’ler hem de kendileri tarafından defalarca dile getirildiğini hatırlatan Karabat; “Ancak sorumsuz yöneticiler bu uyarıları asla dikkate almadılar. Ve söz konusu tesise; deprem, su kaynakları ve nehirlerin korunması bakımından bilimsel gerçeklere aykırı olarak çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Nihai ÇED Olumlu kararı verdiler.” Dedi.

ŞİRKETİN SİCİLİ KABARIK

2022 yılında söz konusu maden sahasında sızıntı yaşandığı ve şirkete ceza kesildiğini ifade EDEN Karabat, gerçekleşen kapasite artışına ve sızıntılara ilişkin o dönemde Sayın Kuruma TBMM kanalıyla soru önergesi verdiğini ifade ederek şunları söyledi: “Yazılı soru önergelerimiz, TBMM sitesinde duruyor. 2022 yılında da risklere dikkat çektik. Önlem alın dedik. Ama maalesef uyarıları dikkate almadılar.”

Karabat, “O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı. Yıllardır bölgede faaliyet gösteren maden şirketinin bu faciada payı neyse bunlara göz yuman Başta AKP hükümeti ve dönemin Bakanı Murat Kurum’un da sorumluluğu o kadardır.” dedi.