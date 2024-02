Erzincan İliç’te Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da yeni bir açıklama geldi.

Erzincan İliç’te Çöpler Altın Madeni’nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da yeni bir açıklama geldi.Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Aralık 2010’dan bu yana altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni’nde toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 9 işçi için arama çalışmaları sürerken, bölgeden yeni bilgiler de geliyor.

BAKAN YERLİKAYA: ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'daki altın madenine gelerek bölgede incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Şu an bulunduğumuz noktada Erzincan’ın İliç ilçesindeki bir maden ocağından çıkarılan cevherin konumlandırıldığı yığın alanında önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana gelmiştir. Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplar 10 milyon metreküp olduğu bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor. İlk belirlemelere göre maalesef 9 işçimiz kayan kütlenin altında kaldı ve işçilerimizi arama- kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

FIRAT İÇİN ÖNLEM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri’ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi’nin Fırat Nehri’ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz” açıklaması yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan’daki toprak kaymasıyla ilgili, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’dan bilgi aldı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı. Erdoğan, tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

TRABZON, ELAZIĞ VE SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZDEN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kayması ile ilgili bölgeye araç-gereç ve personel desteği sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Erzincan'da maden ocağında meydana gelen toprak kayma hadisesi tüm ülkemizi olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; olayın yaşandığı ilk andan itibaren Sayın Bakanımızın talimatıyla Trabzon, Elazığ ve Sivas Bölge Müdürlüklerimizden arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla olay yerine araç ve personel desteği sağlanmıştır. Ekiplerimiz, işçilerimizin kurtarılması için tüm imkanları ile sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Temennimiz, can kaybı yaşanmadan işçilerimizin kurtarılması ve sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturulması. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim her türlü kaza ve afetten milletimizi korusun." ifadelerine yer verildi.