CHP Edirne Milletvekili Namık Kemal Oğuz, Trakya’da kuraklık nedeniyle ayçiçeği hasadının erken başladığını, verim kayıplarının üreticiyi tehdit ettiğini belirtti. Hükümet ve Trakya Birlik’e acil destek çağrısı yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Namık Kemal Oğuz, Trakya’da ayçiçeği üretiminde kuraklık kaynaklı ciddi riskler olduğunu açıkladı.

Kuraklık dolayısıyla hasadın Ağustos ortasından önce başlayacağını belirten CHP'li Oğuz, Adana’daki verim kayıplarının (200 kilodan 80-100 kiloya düşüş ve yağ oranında yüzde10 azalma) Trakya için uyarı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Edirne’de 1,21 milyon, Trakya genelinde 4 milyon dekar ayçiçeği ekili alanın risk altında olduğunu ifade eden Oğuz, “Üreticiyi yalnız bırakırsanız, Türkiye dışa bağımlı kalır” dedi.

Trakya Birlik’in üreticiyi desteklemesi ve ayçiçeği fiyatlarının 26 TL/kg altına düşmemesi gerektiğini belirten Oğuz, ayrıca, Uzunköprü’de doludan zarar gören 20 bin dekar alandaki buğday üreticilerinin zararlarının hemen karşılanması gerektiğini, hükümetin Kasım ayına ertelediği ödemelerin yetersiz olduğunu söyledi.

“AYÇİÇEĞİ STRATEJİK GIDA GÜVENCESİ”

Oğuz, ayçiçeği yağının petrolden sonra en fazla ithal edilen ürün olduğunu hatırlatarak, tarımın ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. TARSİM’in kapsamının genişletilmesi ve desteklerin sahada hissedilmesi gerektiğini belirtti. İl Tarım Müdürlüğü’nün farklı ekim yöntemleriyle yürüttüğü bilimsel denemeleri memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, tarımda yenilikçi yöntemlerin şart olduğunu söyledi.

KURAKLIK DESTEĞİ TALEBİ

Mevcut desteklerin kuraklık ve artan girdi maliyetleri karşısında yetersiz olduğunu, ayçiçeği veriminin 100-150 kiloya düşebileceğini belirten Oğuz, “Üretici iki yıl üst üste zarar edemez. Zamanında ve yeterli destek, soframızdaki ekmeğin teminatıdır” diyerek hükümetten acil kuraklık desteği talep etti.