İstanbul’da düzenlenen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda, BASDEC üyesi Bursalı firmalar yerli ve milli projelerini sergiledi. BTSO liderliğinde fuar, 33 ülkeden bakan ve 44 ülkeden 400’ün üzerinde firmanın katılımıyla rekor ilgi gördü.BURSA (İGFA) - 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF 2025), 22-27 Temmuz 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetiminde ve BTSO’nun KFA Fuarcılık AŞ organizasyonuyla gerçekleşen fuar, 33 ülkeden bakan, 120’den fazla üst düzey yetkili ve 44 ülkeden 400’ün üzerinde uluslararası firmanın katılımıyla dikkat çekti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesindeki Bursa Uzay, Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (BASDEC) üyesi firmalar, fuarda yerli ve milli projelerini tanıtarak stratejik kabiliyetlerini sergiledi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Türk savunma sanayii, 11 milyar dolarlık ihracatla dünyada ilk 11’de. Hedefimiz ilk 5. Bursa, üretim gücünü stratejik sektörlere taşıyor,” dedi. Burkay, KFA Fuarcılık’ın fuarı dünya çapında bir platform haline getirdiğini vurguladı.

BURSALI FİRMALARDAN ÖVGÜ

BASDEC üyesi Ons Havacılık’tan Selçuk Sünnetçioğlu, BTSO’nun 2013’te kurduğu BASDEC’in Bursa’da savunma sanayi farkındalığını artırdığını belirtti.

Derin Kalıp’tan Fatih Atış, Bursa’nın yetişmiş insan gücüyle stratejik sektörlerde öne çıktığını, Ermaksan’dan Ahmet Özkayan ise 40 mm çift namlulu deniz topu ve lazer sistemleri gibi yenilikçi ürünlerini tanıttıklarını ifade etti. Erfa Makine’den Faruk Onan, fuarda önemli anlaşmalar imzaladıklarını, BASDEC Başkanı Mustafa Hatipoğlu ise Bursa’nın sektördeki potansiyelini güçlendirme hedefini vurguladı.

Fuar, 1450 firmanın katılımıyla rekor kırarken, son iki günü halka açık olacak ve 27 Temmuz’da sona erecek.