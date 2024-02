İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın’da Efeler Belediyesi’nin Kuvây-i Milliye Evi Müzesi açılışına ve teşkilat buluşmasına katıldı. Aydın adaylarını tanıtan Akşener, İYİ Parti’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayının Özer Kayalı olduğunu ilan etti.

İYİ Parti’den eski CHP’li adaylar

İYİ Parti’den aday olan Kayalı, CHP’den daha önce Kuşadası Belediye Başkanı seçilmiş ve adaylık için yeniden başvurdu. CHP Parti Meclisi, Kayalı yerine Kuşadası’nın mevcut belediye başkanı Ömer Günel’i aday gösterdi. Bunun üzerine Kayalı, İYİ Parti’ye katılarak büyükşehire aday oldu.

İYİ Parti’nin 15 Şubat’ta tanıttığı adaylardan biri de Efeler İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’dı. Atay, 2019’da CHP’den aday olarak belediye başkanı seçildi ancak Aydın’da Özlem Çerçioğlu’nun aday gösterilmesini protesto ederek partisinden istifa etti. Atay, ocak 2024’te İYİ Parti’ye katıldı.

“Yamuğu olsaydı partimize gelme cesaretini bulamazdı”

Teşkilat buluşmasında konuşan Akşener, Özer Kayalı’yı ve Mehmet Fatih Atay’ı göstererek şunları söyledi:

“Daha evvel bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Eğer yamuğu olsaydı bizim partimize gelme cesaretini bulabilir miydi? Bulamazdı. Onun için benim ‘cesurlar hareketi’ dediğim bu hareket, aynı zamanda da temizliğin, dürüstlüğün, şerefine, onuruna dikkati önde olan insanların bir araya geldiği bir siyasi harekettir.”

Akşener Kayalı’dan emekliye yardım istedi, Kayalı “Bütçeyi gördükten sonra” dedi

Salonun belediye başkan adaylarına tezahüratları üzerine Akşener, “Ben belediye başkanı olacağım, başbakanlıktan vazgeçtim” dedi. Kayalı’nın başkan seçileceğini söyleyen Akşener, emeklilere yardım yapmasını istedi. Kayalı’nın Akşener’e yanıtı “Bütçeyi gördükten sonra verebiliriz” oldu.

Salondaki bir emekli, “Emekli geçinebilsin yeter bize” diye Akşener’e seslendi. Akşener, “En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır, onu iktidar yapacak. Biz bağıracağız, iktidar yapacak. Ben belediyeden yardım istiyorum. Size ne versin” diyerek emekli yurttaşa sordu. Yurttaşın, “Elalemin hakkını bize vermesin, bütçesini zorlamasın” yanıtı üzerine Akşener “Bizim insanımız muhteşem, ben sizin karşınızda tazimle eğiliyorum kardeşim” dedi.

“2019’da ‘Biz aldırdık’ gibi bir şey demiyorum, öyle de, demiyorum”

CHP ile ittifak halinde girdikleri 2019 yerel seçimlerini hatırlatan Akşener, “Aydın, İstanbul, Adana, Antalya, Ankara gibi belediyeleri birlikte çalışarak aldık. ‘Biz aldırdık’ gibi bir şey demiyorum, öyle de, demiyorum ama beraber aldık. Biz de İYİ Parti olarak 19 ilçe aldık. Zannettik ki 2023’te bu ucube sistemi değiştirebiliriz” diye konuştu.

Akşener İYİ Parti’lilere “Allah rızası için her bir eve gireceksiniz, her bir arkadaşınızı Türkiye’nin neresindeyse üşenmeden arayacaksınız, her bir komşunuza anlatacaksınız” diye seslendi. 14 Mayıs seçimlerinden önce “Bu seçim parlamenter sistemi konuştuğumuz son seçim” sözleri hafızalara kazınan Akşener, Aydın’da şunları söyledi:

“Bu seçim ‘Kader seçimi, bilmem ne’ tumturaklı konuşmayacağım ama bu seçim şımarıklığa, sizi duymamazlığa, ‘Her şartta ben bu insanları parmağımda oynatırım’ deme şımarıklığına son verebileceğiniz, bu iki kulağı da morartabileceğiniz bir seçim.”

“Belediyelerle para ilişkisi kurduğum ispat edilirse Türkiye’yi terk ederim”

Ailesinden veya birinci derece yakınlarından kimsenin belediyelerle para ilişkisi kurmadığını söyleyen Akşener, “Bana bu deniliyor anlamında demiyorum, bir yere getireceğim” diyerek devam etti:

“Herhangi bir belediyeyle iş ya da para ilişkisini ispat eden olursa politikayı bırakırım, Türkiye’yi terk ederim. Bunu benim gibi rahat rahat söyleyebilen siyasetçi sayısını bilmem. Bunu niye söyledim biliyor musunuz? Şantajın dışında olabilmek çok önemli bir işmiş. Beni kim tehdit edebilir? ‘Hadi oradan ulan’ derim ben. Siyaset yaparken yurt dışında çoluğuna, çocuğuna Avrupa ülkelerinde şirket kuranlara soracaksınız: ‘Ne için şirket kurdun kardeşim, sebebi ne? Türkiye dururken niye?’ İşte Türkiye için, siyaset için en önemli soru budur. Bir siyasetçinin ailesinden vardır zenginliği, siyaset öncesi yurt dışıyla ortaklıkları vardır, başımın üstüne. Ama dünyanın en dürüst siyasetçisi dümenini çevirip, siyaset yaptığın andan itibaren çoluğunun, çocuğunun üstüne yurt dışında şirket açar, oralara para gönderirsen, sen hırsızsın demektir. Bunlara dikkat edeceksiniz.”