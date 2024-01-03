CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Süper Kupa maçında yaşanan krizin "Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi" olduğuna yönelik sözlerini Meclis gündemine taşıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, açıklamalarında Suudi Arabistan’a toz kondurmayan Erdoğan’a, ‘Türkiye'nin çıkarlarına yönelik’ sabotajı yapanları açıklaması çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Süper Kupa maçında yaşanan krizin "Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi" olduğuna yönelik sözlerini Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Cumhuriyetimizin 100. yılında Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali’nin, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması kararı aldığını hatırlattı.

SÜPER KUPA KRİZİ

Kamuoyunun tepkisini çeken bu karardan geri adım atmayan TFF’nin, Suudi Arabistan’da ülkemizi ve iki güzide kulübümüzü büyük bir krizle karşı karşıya bıraktığını kaydeden Bulut, “Suudi yetkililer, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, sözlerinin olduğu pankartı, milli değerlerimizi pazarlık konusu yapmak istemiş, ancak kulüplerimizin onurlu duruşu, kamuoyunun büyük tepkisiyle başarılı olamamıştır” dedi.

SUUDİLERE TOZ KONDURMADI

Genel Başkan Yardımcısı Bulut, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Süper Kupa maçında yaşanan krizin "Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi" olduğunu söylediğini aktardı. Bulut, Suudi Arabistan’a toz kondurmayan Erdoğan’ın, bu sabotajı kimin yaptığına dair herhangi bir açıklamada bulunmadığını belirtti.

SABOTAJI YAPAN KİM?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü ettiği ‘Türkiye'nin çıkarlarına yönelik’ sabotajı yapan kimdir?

-Ülkemizin 100 yıllık iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray mıdır yoksa TFF Başkanı ve yönetimi midir?

-Erdoğan, sabotajı yapanı açıklamaktan neden imtina etmektedir?

-Milli değerlerimizi pazarlık konusu yapma cüretinde bulunan Suudi Arabistan’ın yaşanan krizde hiçbir sorumluluğu yok mudur?

NEDENİ TİCARİ ANLAŞMALAR MI?

-Suudi Arabistan’a toz kondurulmamasının nedeni Riyad’la yapılan ticari anlaşmalar mıdır?

-Saudi Media Company ile yapılan sözleşmede, maçın oynanmamasından kaynaklı herhangi bir maddi tazminat maddesi var mıdır? Bu tazminat ne kadardır ve kim tarafından ödenecektir?

-Süper Kupa Finali organizasyonunun toplam maliyeti ne olmuştur?