Çayırova Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleşen mecliste 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi gündem maddeleri öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Çiftçi, “Dünyanın gündeminde olan ve yüreğimizi sızlatan, içimizi sızlatan Filistin’deki Gazze’deki soykırım devam ediyor. Biz iktidar ve mecliste grubu bulunan tüm partilerle birlikte bir duruş sergiliyoruz. Bu anlamda Gazze’de zulüm altında olan kardeşlerimizin, bu zulümden bir an önce kurtulmasını temenni ediyoruz. Bu vesile ile duruşumuzu sergilemek adına masamızda Filistin Bayrağı var, mazlum Filistin ve Gazze halkının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

11 GÜNDEM MADDESİ KARARA BAĞLANDI

Gündem dışı konuşmaların ardından meclisteki 11 gündem maddesi görüşüldü. Haziran ayı meclis gündeminin ilk üç maddesi oy birliği ile kabul edilirken; dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci madde oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 8, 9,10 ve 11’nci maddeleri ile ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem maddelerinin ardından bir sonraki meclis toplantısının 2 Temmuz Salı günü saat 14.00’da yapılmasına karar verildi.